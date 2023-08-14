У Німеччині загинув чоловік після удару блискавки в пивному садку

У Німеччині від отриманих травм помер чоловік після того, як у місті Унтерензінген, що поблизу Штутгарта, його вдарила блискавка.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує поліція, повідомляє DPA.

Уточнюють, що це сталося в момент, коли 35-річний чоловік сидів під деревом у пивному садку туристичного ресторану. За словами оперативного керівника групи швидкого реагування, ще трьох людей довелося реанімувати на місці.

Через поранення, отримані в результаті удару блискавки, 11-річний хлопчик і 43-річна жінка, яка була у критичному стані, ще в неділю залишались у лікарні.

Ще двоє дітей – 4-річний хлопчик і дівчинка у віці трохи менш як 11 місяців – отримали допомогу від шоку. За даними поліції, під час стихії вони перебували у велосипедному причепі.

Правоохоронці стверджують, що більшість відвідувачів ресторану кинулися шукати укриття, а близько 15 осіб знайшли притулок у барі, коли гроза наблизилася, однак шестеро людей все ще сиділи за пивним столом під деревом, коли вдарила блискавка.

Кілька будинків у південно-західній землі Баден-Вюртемберг, де знаходиться Унтерензінген, також постраждали від удару блискавки.

Раніше повідомлялося, що у Польщі в Поморському воєводстві блискавка влучила у двох людей, які ховалися від зливи під деревом.

Нагадаємо, перед цим у Швейцарії від двох ударів блискавки в одне й те ж місце спершу постраждали двоє людей, а згодом – рятувальники, які вирушили їм на допомогу.

В Австрії минулого літа під час однієї сильної грози загинули п’ятеро людей та близько десятка постраждали: внаслідок падіння дерев, під якими вони сховалися, та влучання блискавки у дерево в іншому місці.