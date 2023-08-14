В Германии от удара молнии в пивном саду погиб мужчина

В Германии от полученных травм скончался мужчина после того, как в городе Унтерензинген, что вблизи Штутгарта, его ударила молния.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует полиция, сообщает DPA.

Уточняют, что это произошло в момент, когда 35-летний мужчина сидел под деревом в пивном саду туристического ресторана. По словам оперативного руководителя группы быстрого реагирования, еще трех человек пришлось реанимировать на месте.

Из-за ранений, полученных в результате удара молнии, 11-летний мальчик и 43-летняя женщина, которая была в критическом состоянии, в воскресенье еще оставались в больнице.

Еще двое детей – 4-летний мальчик и девочка в возрасте чуть менее 11 месяцев – получили помощь от шока. По данным полиции, во время стихии они находились в велосипедном прицепе.

Правоохранители утверждают, что большинство посетителей ресторана бросились искать укрытие, а около 15 человек нашли убежище в баре, когда гроза приблизилась, однако шесть человек все еще сидели за пивным столом под деревом, когда ударила молния.

Несколько домов в юго-западной земле Баден-Вюртемберг, где находится Унтерензинген, также пострадали от удара молнии.

Ранее сообщалось, что в Польше в Поморском воеводстве молния попала в двух людей, которые прятались от ливня под деревом.

Напомним, перед этим в Швейцарии от двух ударов молнии в одно и то же место сначала пострадали два человека, а впоследствии – спасатели, которые отправились им на помощь.

В Австрии прошлым летом во время одной сильной грозы погибли пять человек и около десятка пострадали: в результате падения деревьев, под которыми они спрятались, и попадания молнии в дерево в другом месте.