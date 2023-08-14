В Італії знайшли живими усіх зниклих після селевого потоку

Усі п’ятеро зниклих після сходження селевого потоку в італійському містечку Бардонеккія у П'ємонті знайшлися живими.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Губернатор П’ємонту Альберто Чіріо розповів, що спілкувався з мером Бардонеккії і що всі п’ятеро зниклих, про долю яких спочатку не було відомо, знайшлися живими. Одна людина отримала травми, загиблих немає.

Водночас, додав він, збитки від стихійного лиха дуже великі.

У зоні, де пройшов селевий потік, продовжують працювати кілька десятків рятувальників.

Як повідомлялося, "цунамі" з грязюки несподівано увірвалося у місто річищем гірського потоку ввечері у неділю. Через стихію довелося залишити домівки понад сотні людей.

Нагадаємо, у Грузії внаслідок сходження селевого потоку загинули щонайменш 24 людини, шукають ще близько десятка осіб.