В Италии нашли живыми всех пропавших после схода селевого потока

Все пятеро пропавших после схода селевого потока в итальянском городке Бардонеккья в Пьемонте нашлись живыми.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Губернатор Пьемонта Альберто Чирио рассказал, что общался с мэром Бардонеккьи и что все пятеро пропавших, о судьбе которых сначала не было известно, нашлись живыми. Один человек получил травмы, погибших нет.

В то же время, добавил он, убытки от стихийного бедствия очень большие.

В зоне, где прошел селевой поток, продолжают работать несколько десятков спасателей.

Как сообщалось, "цунами" из грязи неожиданно ворвалось в город по руслу горного потока вечером в воскресенье. Из-за стихии пришлось покинуть дома более чем сотне человек.

Напомним, в Грузии в результате схода селевого потока погибли по меньшей мере 24 человека, ищут еще около десятка человек.