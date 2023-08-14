У Литві після буревію відшкодування перевищили рекордну суму

Понад 6 200 осіб подали страхові заяви на загальну суму близько 7 мільйонів євро за збитки, завдані буревієм, що пройшов минулого тижня у Литві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За словами керівника проектів асоціації страховиків Литви Ієви Нарашкевічюте-Кубіле, це рекордні цифри для країни.

"На сьогодні страхові компанії вже зареєстрували як рекордну кількість претензій, так і рекордну суму коштів, зарезервованих для їх покриття", – сказала вона.

Також, додала Нарашкевічюте-Кубіле, це "найбільша сума збитків, яку коли-небудь завдавав один буревій". Вона нагадала, що ця оцінка збитків значно перевищує попередній рекорд у 2 млн євро, зафіксований у серпні 2010 року.

Минулого тижня буревій у Литві повалив понад 50 тисяч дерев у лісах. Найбільше дерев буревій вирвав з корінням у північній частині країни. Орієнтовний обсяг зламаної деревини, що підлягає вивезенню, становить близько 30 тисяч кубометрів.

Раніше повідомлялося, що після 30-градусної спеки у Литві прийшли грози зі шквальним вітром, в окремих місцях випав град розміром з тенісний м’яч.

У литовському місті Жагаре під час буревію загинула жінка. Її притиснуло дерево, під яким вона стояла.