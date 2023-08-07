У Литві внаслідок негоди загинула жінка

У литовському місті Жагаре під час буревію загинула жінка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Інформацію про жертву буревію підтвердили в Департаменті пожежної охорони і порятунку (PAGD).

"У нас є попередня інформація, що близько 14:30 пожежникам надійшло повідомлення про те, що в Йонішкському районі, Жагаре, на вулиці Кенстучюс, дерево притиснуло жінку, яка стояла під ним, і травмувало її", – повідомила представниця PAGD Едіта Зданевічене (Edita Zdanevičienė).

Коли прибули рятувальники, з'ясувалося, що жінку притиснуло не одне, а два дерева. Врятувати її життя не вдалося.

"Ми маємо незворотні наслідки, загиблу людину, ми розслідуємо причини інших незворотних наслідків. Ми просимо людей діяти дуже відповідально при ліквідації цих наслідків, не прибирати нахилені дерева, які становлять загрозу, не намагатися ремонтувати електричні несправності, набратися терпіння, дочекатися спеціальних служб", – сказав мер Йонішського району Віталійс Гайлюс.

Як повідомлялося, у Литву після 30-градусної спеки прийшли грози зі шквальним вітром, в окремих місцях випав град розміром з тенісний м’яч.

А попередня ніч у Литві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень.