В Литве после бури возмещения превысили рекордную сумму

Более 6200 человек подали страховые заявления на общую сумму около 7 миллионов евро за ущерб, нанесенный ураганом, прошедшим на прошлой неделе в Литве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По словам руководителя проектов ассоциации страховщиков Литвы Иевы Нарашкевичюте-Кубиле, это рекордные цифры для страны.

"На сегодня страховые компании уже зарегистрировали как рекордное количество претензий, так и рекордную сумму средств, зарезервированных для их покрытия", – сказала она.

Также, добавила Нарашкевичюте-Кубиле, это "самая большая сумма убытков, которую когда-либо наносил один ураган". Она напомнила, что эта оценка убытков значительно превышает предыдущий рекорд в 2 млн евро, зафиксированный в августе 2010 года.

На прошлой неделе ураган в Литве повалил более 50 тысяч деревьев в лесах. Больше всего деревьев ураган вырвал с корнями в северной части страны. Ориентировочный объем сломанной древесины, подлежащей вывозу, составляет около 30 тысяч кубометров.

Ранее сообщалось, что после 30-градусной жары в Литву пришли грозы со шквальным ветром, в отдельных местах выпал град размером с теннисный мяч.

В литовском городе Жагаре во время урагана погибла женщина. Ее придавило дерево, под которым она стояла.