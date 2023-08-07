Литву після спеки накрили сильні грози, місцями випав град розміром з тенісний м’яч

У Литву після 30-градусної спеки прийшли грози зі шквальним вітром, в окремих місцях випав град розміром з тенісний м’яч.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У передмістях Вільнюса зафіксували шквали до 19 метрів на секунду. В районі міста Паневежис на півночі країни випав велетенський град розміром з тенісний м’яч, що пробивав скло автомобілів та бив шибки.

Photo by N. Savickytė

Photo by I. Bagdanskienė

Вранці атмосферний фронт перебував над Вільнюсом і Каунасом, а далі зміститься у північно-західну частину країни.

Photo by N. Savickytė

Синоптики попереджають, що пориви вітру місцями можуть сягати навіть 25 метрів на секунду.

Photo by E. Matusevičienė

А попередня ніч у Литві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень.

Як повідомлялося, негода накрила також південь Скандинавського півострова та призвела до часткового скасування поромів і потягів.

В окремих районах Норвегії оголосили червоний рівень попередження: очікувані зливи можуть стати рекордними за останні 25 років.