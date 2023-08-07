Литву після спеки накрили сильні грози, місцями випав град розміром з тенісний м’яч
Понеділок, 7 серпня 2023, 13:09
У Литву після 30-градусної спеки прийшли грози зі шквальним вітром, в окремих місцях випав град розміром з тенісний м’яч.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
У передмістях Вільнюса зафіксували шквали до 19 метрів на секунду. В районі міста Паневежис на півночі країни випав велетенський град розміром з тенісний м’яч, що пробивав скло автомобілів та бив шибки.
Вранці атмосферний фронт перебував над Вільнюсом і Каунасом, а далі зміститься у північно-західну частину країни.
Синоптики попереджають, що пориви вітру місцями можуть сягати навіть 25 метрів на секунду.
А попередня ніч у Литві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень.
Як повідомлялося, негода накрила також південь Скандинавського півострова та призвела до часткового скасування поромів і потягів.
В окремих районах Норвегії оголосили червоний рівень попередження: очікувані зливи можуть стати рекордними за останні 25 років.