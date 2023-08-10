Негода в Литві зламала понад 50 тисяч дерев

Цього тижня буревій у Литві повалив понад 50 тисяч дерев у лісах, лісівники досі ліквідовують наслідки стихії.

Про це повідомило в четвер Державне підприємство лісового господарства (VMU), пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Найбільше дерев буревій вирвав з корінням у північній частині країни. Орієнтовний обсяг зламаної деревини, що підлягає вивезенню, становить близько 30 тисяч кубометрів.

ФОТО: VMU

Лісівники наразі ліквідовують наслідки буревію і попереджають, що сильний вітер може призвести до зламу великих дерев і падіння гілок, що робить особливо небезпечним ходіння в лісі, стояння або паркування автомобілів під високими деревами

"6-7 серпня по всій Литві пройшов сильний буревій, який завдав шкоди не тільки населенню, інфраструктурі міст, а й лісам. За нашими оцінками, було пошкоджено до 2 тисяч гектарів лісів. У деяких місцях були зламані або викорчувані окремі дерева, а в інших – повністю знищено кілька гектарів", – розповідає Валдас Каубре, генеральний директор VMU.

За словами голови VMU, першочерговим завданням нині є розчищення доріг, завалених деревами.

Ялинові ліси найбільше страждають від сильних вітрів, оскільки ялини мають неглибоке коріння і їх легко викорчовувати. Натомість соснові ліси є більш стійкими через міцніше та глибше коріння. Однак сосни частіше ламаються навпіл під дією сильного вітру.

Цього тижня у Литву після 30-градусної спеки прийшли грози зі шквальним вітром, в окремих місцях випав град розміром з тенісний м’яч.

У литовському місті Жагаре під час буревію загинула жінка. Її притиснуло дерево, під яким вона стояла.