Президент Латвії оголосив про подальші дії після відставки прем'єра

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що після відставки прем’єра Кріш’яніса Каріньша будуть організовані консультації з політичними силами, які представлені у Сеймі.

Про це латвійський лідер написав у Twitter, пише "Європейська правда".

За словами Рінкевичса, 17 серпня він зустрінеться з прем'єром Каріньшем у Ризькому замку.

"Після отримання заяви про відставку найближчим часом будуть організовані консультації з політичними силами Сейму щодо найважливіших завдань для країни, кандидатури прем'єр-міністра та моделі уряду", – зазначив президент, також подякувавши Каріньшу за роботу.

14 серпня прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш оголосив, що складе прем’єрські повноваження у зв’язку з коаліційною кризою та офіційно подасть заяву президенту у четвер, 17 серпня.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що обговорює потенційну коаліцію із Союзом зелених та селян і "Прогресивними", але запропонує співпрацювати у новому уряді і теперішнім партнерам – "Національному об'єднанню" та "Об'єднаному списку".

Каріньш тоді сказав, що не планує йти у відставку і розраховує одночасно виконувати прем’єрські обов’язки та вести перемовини про потенційну нову коаліцію.

Від теперішніх коаліційних партнерів пролунав скепсис щодо продовження співпраці з "Новою єдністю", якщо уряд знову очолить Каріньш.

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