Президент Латвии объявил о дальнейших действиях после отставки премьера

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что после отставки премьера Кришьяниса Кариньша будут организованы консультации с политическими силами, которые представлены в Сейме, .

Об этом латвийский лидер написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

По словам Ринкевичса, 17 августа он встретится с премьером Кариньшем в Рижском замке.

"После получения заявления об отставке в ближайшее время будут организованы консультации с политическими силами Сейма относительно важнейших задач для страны, кандидатуры премьер-министра и модели правительства", – отметил президент, также поблагодарив Кариньша за работу.

14 августа премьер Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что сложит премьерские полномочия в связи с коалиционным кризисом и официально подаст заявление президенту в четверг, 17 августа.

Напомним, в конце прошлой недели премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что обсуждает потенциальную коалицию с Союзом зеленых и селян и "Прогрессивными", но предложит сотрудничать в новом правительстве и нынешним партнерам – "Национальному объединению" и "Объединенному списку".

Кариньш тогда сказал, что не планирует уходить в отставку и рассчитывает одновременно выполнять премьерские обязанности и вести переговоры о потенциальной новой коалиции.

От нынешних коалиционных партнеров прозвучал скепсис относительно продолжения сотрудничества с "Новым единством", если правительство снова возглавит Кариньш.

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