Президент Туреччини відвідає Угорщину: обидві країни гальмують вступ Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 20 серпня відвідає Будапешт на запрошення прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомила пресслужба глави уряду Угорщини, пише "Європейська правда".

Як наголошує угорський портал HVG, Орбан і Ердоган мають дуже близькі стосунки, що підтверджується, наприклад, підтримкою угорським політиком турецького президента перед останніми виборами в Туреччині. Орбан також їздив на інавгурацію Ердогана.

Примітно, що з усіх членів НАТО лише Туреччина та Угорщина ще не ратифікували вступ Швеції до Альянсу. Тож угорська преса коментує візит з точки зору блокування двома країнами приєднання Швеції до НАТО.

Востаннє турецький президент відвідував Будапешт восени 2019 року, а зараз відвідує Угорщину у національне свято.

20 серпня Угорщина відзначає День Святого Іштвана – День заснування Угорської держави.

Переговори Ердогана і Орбана стосуватимуться питань безпеки, оборонної промисловості та економічної співпраці.

Як відомо, на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Утім, в Туреччині не поспішають з ратифікацією заявки Швеції, а Ердоган дає поради Стокгольму про те, що зробити, аби вступити в НАТО.

Натомість партія влади Угорщини наприкінці липня знову заблокувала ратифікацію вступу Швеції в НАТО.