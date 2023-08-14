Президент Турции посетит Венгрию: обе страны тормозят вступление Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 августа посетит Будапешт по приглашению премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщила пресс-служба главы правительства Венгрии, пишет "Европейская правда".

Как отмечает венгерский портал HVG, Орбан и Эрдоган имеют очень близкие отношения, что подтверждается, например, поддержкой венгерским политиком турецкого президента перед последними выборами в Турции. Орбан также ездил на инаугурацию Эрдогана.

Примечательно, что из всех членов НАТО только Турция и Венгрия еще не ратифицировали вступление Швеции в Альянс. Поэтому венгерская пресса комментирует визит с точки зрения блокирования двумя странами присоединения Швеции к НАТО.

Последний раз турецкий президент посещал Будапешт осенью 2019 года, а сейчас посещает Венгрию в национальный праздник.

20 августа Венгрия отмечает День Святого Иштвана – День основания Венгерского государства.

Переговоры Эрдогана и Орбана будут касаться вопросов безопасности, оборонной промышленности и экономического сотрудничества.

Как известно, на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Впрочем, в Турции не спешат с ратификацией заявки Швеции, а Эрдоган дает советы Стокгольму о том, что сделать, чтобы вступить в НАТО.

Зато партия власти Венгрии в конце июля снова заблокировала ратификацию вступления Швеции в НАТО.