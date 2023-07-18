Прем’єр Швеції не стурбований тим, що Анкара не поспішає схвалювати вступ країни в НАТО

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон не бачить причин турбуватися з приводу того, що Туреччина не поспішає виконувати домовленість про ратифікацію вступу Швеції у НАТО.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Крістерссон у спілкуванні зі ЗМІ розповів, що довіряє домовленості з Туреччиною, хоча реальна дата завершення вступу Швеції в НАТО досі залишається невизначеною.

"Не думаю, що є якась проблема. Нам потрібно проявити терпіння", – зазначив прем’єр.

Він додав, що на зустрічі Стокгольм не брав на себе якихось нових зобов’язань.

Нагадаємо, генсек НАТО сказав, що не стурбований заявою Ердогана про те, що парламент розгляне питання про вступ Швеції у НАТО не раніше осені, хоча формально Туреччина вже погодилася зняти вето.

Як відомо, окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем’єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.