У четвер Норвегія зіткнулася з новими повенями та евакуаціями, оскільки після сильних дощів річки вийшли з берегів до найвищих рівнів за останні десятиліття.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

За повідомленнями офіційних осіб, понад 4 тисячі людей евакуювали з їхніх домівок на півдні Норвегії, майже половина з них – у місті Хьонефос, що за 40 км на північний захід від Осло. Це більше, ніж у середу, коли було евакуйовано близько 3 тисяч осіб.

У четвер головні дороги були перекриті в країні, а залізничне сполучення призупинено на значній частині півдня Норвегії.

Влада попередила про подальші повені, навіть незважаючи на те, що дощ припинився, оскільки вода тече в бік нижчих прибережних регіонів.

Повені спричинили сильні дощі, які приніс шторм "Ганс", що спершу пройшов у Швеції.

Численні річки країни вийшли з берегів, а кілька тисяч людей довелося евакуювати.

Повінь також завдала значної шкоди гідроелектростанції, розташованій приблизно за 120 кілометрів на північний схід від Осло.