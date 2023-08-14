В Норвегии после сильных дождей обвалился железнодорожный мост

На юго-востоке Норвегии после проливных дождей обвалился железнодорожный мост через реку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР со ссылкой на власти Норвегии.

Bane NOR, государственное агентство, отвечающее за железнодорожную инфраструктуру Норвегии, заявило, что центральная секция стального моста через реку Лааген сползла в воду "из-за повреждения центрального фундамента".

ФОТО: NRK

Неделю назад все движение по мосту было остановлено из-за опасений, что он может обвалиться: вода в реке сильно поднялась.

"Bane NOR только начала расследовать степень повреждения моста в понедельник утром, когда его средняя часть сползла в реку", – говорится в заявлении ведомства.

Мост имеет длину 172,5 метра и три пролета. Он был построен в 1957 году.

Дожди, выпавшие в стране, привели к эвакуации тысяч людей на юго-востоке на прошлой неделе.

Шторм "Ганс" прошел по Северной Европе, вызвав перебои в транспортном сообщении, наводнения и отключения электроэнергии. По меньшей мере три человека погибли.

Дамба гидроэлектростанции на юго-востоке Норвегии частично разрушилась, когда вода прорвалась сквозь нее.