Болгарія посилює патрулювання в Чорному морі після вибуху міни біля Румунії

Військово-морські сили Болгарії посилили заходи безпеки у зв’язку з інцидентом біля румунського курортного селища Костінешті, де могла розірватись морська міна.

Про це йдеться в повідомленні болгарського Міноборони, яке цитує "Європейська правда".

Як повідомило оборонне відомство, на тлі повідомлень про вибух морської міни поблизу Костинештів у Румунії ВМС Болгарії вжили додаткових протимінних заходів "для забезпечення безпеки судноплавства і запобігання нещасним випадкам".

"Додаткові сили й засоби перебувають у постійній готовності до реагування на сигнали про плаваючі міни та їх знешкодження", – додали в Міністерстві оборони Болгарії.

Як повідомлялось, зранку в понеділок у Румунії поблизу курортного селища Костінешті стався вибух у морі. Ймовірно, морська міна вдарилася об пірс і вибухнула, завдавши незначних пошкоджень, ніхто не постраждав.

Після цього Румунія відправила корабель і вертоліт для пошуку мін у Чорному морі. Румунські водолази все ще з'ясовують, чи був вибух спричинений міною.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах. З лютого минулого року румунські водолази знищили п'ять мін в зоні відповідальності ВМС Румунії.