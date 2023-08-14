Болгария усиливает патрулирование в Черном море после взрыва мины возле Румынии

Военно-морские силы Болгарии усилили меры безопасности в связи с инцидентом возле румынского курортного поселка Костинешти, где могла разорваться морская мина.

Об этом говорится в сообщении болгарского Минобороны, которое цитирует "Европейская правда".

Как сообщило оборонное ведомство, на фоне сообщений о взрыве морской мины вблизи Костинешти в Румынии ВМС Болгарии приняли дополнительные противоминные меры "для обеспечения безопасности судоходства и предотвращения несчастных случаев".

"Дополнительные силы и средства находятся в постоянной готовности к реагированию на сигналы о плавающих минах и их обезвреживанию", – добавили в Министерстве обороны Болгарии.

Как сообщалось, утром в понедельник в Румынии вблизи курортного поселка Костинешти произошел взрыв в море. Вероятно, морская мина ударилась о пирс и взорвалась, нанеся незначительные повреждения, никто не пострадал.

После этого Румыния отправила корабль и вертолет для поиска мин в Черном море. Румынские водолазы все еще выясняют, был ли взрыв вызван миной.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды обезвреживают мины, дрейфующие в их водах. С февраля прошлого года румынские водолазы уничтожили пять мин в зоне ответственности ВМС Румынии.