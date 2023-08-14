У Норвегії посилять вимоги до гідів після скарг на некомпетентність деяких із них

Уряд Норвегії планує запровадити суворіші правила для туристичних гідів після кількох інцидентів, коли в екскурсоводів не було необхідних знань і досвіду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Професія гіда в Норвегії не регулюється. Це означає, що до них не висувається вимог стосовно досвіду, наявності певної освіти чи іншої кваліфікації.

Через сезонний характер туризму в Норвегії багато хто працює гідом на неповний робочий день. Це може призвести до невідповідності якості та точності інформації та вражень, що надаються туристам.

Офіційний туристичний сайт Норвегії Visit Norway повідомив про кілька випадків, коли гіди надавали клієнтам неправдиву інформацію або не мали базових знань, необхідних для виконання своєї ролі.

"Коли немає конкретних вимог, то для всієї галузі це проблема", – заявив Оскар Альмгрен, керівник туристичної компанії Uteguiden на заході Норвегії.

Система, яку розробляє норвезький уряд, запровадить основні вимоги, яким повинні відповідати всі гіди. Йдеться, наприклад, про вміння надавати першу допомогу в екстремальних ситуаціях.

Деякі райони Норвегії вже запровадили такі вимоги. Приміром, у портовому місті Олесунн від гідів вимагають пройти 150 годин курсів і скласти усні та письмові іспити.

Очікується, що уряд Норвегії офіційно запропонує запровадити національну сертифікацію гідів у грудні.

У 2017 році влада Норвегії оштрафувала туристичного гіда на 1300 євро за те, що він злякав білого ведмедя.