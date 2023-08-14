В Норвегии ужесточат требования к гидам после жалоб на некомпетентность некоторых из них

Правительство Норвегии планирует ввести более строгие правила для туристических гидов после нескольких инцидентов, когда у экскурсоводов не было необходимых знаний и опыта.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Профессия гида в Норвегии не регулируется. Это означает, что к ним не выдвигается требований относительно опыта, наличия определенного образования или иной квалификации.

Из-за сезонного характера туризма в Норвегии многие работают гидом на неполный рабочий день. Это может привести к несоответствию качества и точности информации и впечатлений, предоставляемых туристам.

Официальный туристический сайт Норвегии Visit Norway сообщил о нескольких случаях, когда гиды предоставляли клиентам ложную информацию или не имели базовых знаний, необходимых для выполнения своей роли.

"Когда нет конкретных требований, то для всей отрасли это проблема", – заявил Оскар Альмгрен, руководитель туристической компании Uteguiden на западе Норвегии.

Система, которую разрабатывает норвежское правительство, введет основные требования, которым должны соответствовать все гиды. Речь идет, например, об умении оказывать первую помощь в экстремальных ситуациях.

Некоторые районы Норвегии уже ввели такие требования. К примеру, в портовом городе Олесунн от гидов требуют пройти 150 часов курсов и сдать устные и письменные экзамены.

Ожидается, что правительство Норвегии официально предложит ввести национальную сертификацию гидов в декабре.

В 2017 году власти Норвегии оштрафовали туристического гида на 1300 евро за то, что он спугнул белого медведя.