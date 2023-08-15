Для Стамбула призначили "запасних" керівників на випадок катастрофічного землетрусу

Для усіх районів Стамбула призначили спеціальних керівників, уповноважених організувати рятувальні операції у разі катастрофічного землетрусу.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

39 уповноважених обрали з-поміж людей, які не проживають у регіоні – з міркувань, що будь-які місцеві посадовці у разі катастрофи самі можуть опинитися серед загиблих.

За планом ці управлінці мають взяти на себе координацію пошуково-рятувальних операцій, доставки гуманітарної допомоги, організації прихистку для людей, які залишились без даху над головою.

Про готовність великих міст Туреччини до землетрусів активно почали говорити після катастрофічних підземних поштовхів на південному сході 6 лютого, внаслідок яких загинули понад 50 тисяч людей.

Сейсмологи вважають, що району довкола Босфору у відносно близькому майбутньому загрожує великий землетрус.

Нагадаємо, катастрофічні землетруси у лютому також активізували дискусію про містобудівні норми та відповідальність забудовників. Станом на середину липня під арештом опинилися 350 осіб.

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