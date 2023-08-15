Для Стамбула назначили "запасных" руководителей на случай катастрофического землетрясения

Для всех районов Стамбула назначили специальных руководителей, уполномоченных организовать спасательные операции в случае катастрофического землетрясения.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда".

39 уполномоченных выбрали из числа людей, которые не проживают в регионе – из соображений, что любые местные чиновники в случае катастрофы сами могут оказаться среди погибших.

По плану эти управленцы должны взять на себя координацию поисково-спасательных операций, доставки гуманитарной помощи, организации приюта для людей, оставшихся без крыши над головой.

О готовности крупных городов Турции к землетрясениям активно начали говорить после катастрофических подземных толчков на юго-востоке 6 февраля, в результате которых погибли более 50 тысяч человек.

Сейсмологи считают, что району вокруг Босфора в относительно близком будущем грозит большое землетрясение.

Напомним, катастрофические землетрясения в феврале также активизировали дискуссию о градостроительных нормах и ответственности застройщиков. По состоянию на середину июля под арестом оказались 350 человек.

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