У фонді Сороса пояснили, що "реорганізують" діяльність у ЄС та збільшать фінансування в Україні

Фонд угорського філантропа Джорджа Сороса "Відкрите суспільство" не згортає, а змінює діяльність у ЄС, а робота в Україні навіть розшириться.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікував Міжнародний фонд "Відродження" – українська гілка Фонду – після повідомлень, що Фундація "Відкрите суспільство" нібито вирішила майже повністю згорнути діяльність у ЄС.

У Міжнародному фонді "Відродження", який є частиною Фундації "Відкрите суспільство", заявили, що говорити про "згортання" діяльності у ЄС некоректно: там робота буде збережена у рамках нової організаційної моделі.

"Часткове скорочення персоналу мережі Фундації "Відкрите суспільство" у Європі, що значною мірою торкнеться офісів мережі у Берліні та Брюсселі, є наслідком переходу на нову операційну модель і глобальний перегляд того, як мережа працює на підтримку демократії, прав людини на кліматичної справедливості. Робота в ЄС збережеться, проте стане частиною глобальних зусиль мережі. Ця оптимізація структури не торкнеться Міжнародного фонду "Відродження", що працює в Україні, а також інших національних фондів у Молдові, Киргизстані та на Західних Балканах", – йдеться у заяві.

"Скорочення персоналу не тотожно згортанню діяльності, якщо йдеться про благодійну грантодавчу організацію – просто більше буде робитися руками стратегічних грантерів, а не власноруч", – пояснив у коментарі "Європейській правді" виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко.

Він додав, що багато де Фонд працює повністю дистанційно, не маючи офісів.

В Україні роботу, навпаки, нарощують. Так, бюджет у 2022 році зріс на 102% в порівнянні з бюджетом 2021 року; бюджет програмної діяльності у 2022 став найбільшим за усі 33 роки історії Фонду в Україні. Це проєкти у таких сферах як підтримка демократичної участі і громадського контролю, допомога постраждалим від війни, захисникам України та волонтерам, фіксація російських воєнних злочинів, адвокація притягнення країни-агресора до відповідальності, розширення міжнародної підтримки України, сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції тощо.

Олександр Сушко зазначив, що підтримка України залишається одним з ключових пріоритетів для Джорджа Сороса.

"Сьогодні в Україні відбувається ключова битва демократії проти тиранії, цінностей відкритого суспільства проти імперії зла, і це дуже резонує з глобальною місією філантропії родини Соросів. Джордж Сорос вірить в перемогу України, і у те, що вона стане кінцем для Російської імперії", – сказав він.

Нагадаємо, раніше угорська служба "Радіо Свобода" повідомила, що Фундація "Відкрите суспільство" вирішила майже повністю згорнути діяльність у Європейському Союзі. У прем'єра Угорщини Віктора Орбана прокоментували це як "вихід окупаційних військ".

Філантроп Джордж Сорос, який родом з Угорщини, часто фігурує в риториці угорської влади як втілення "намірів підірвати угорську державність". За прем'єрства стипендіата Соросової програми Віктора Орбана було закрито фінансований тим університет, а також ухвалено антимігрантський закон, названий "стоп Сорос".