У канцелярії президента Естонії кажуть, що не мають грошей на візит Макрона

У канцелярії президента Естонії Алара Каріса заявили, що попросили в уряду додаткове фінансування через візити президента Франції Еммануеля Макрона і патріарха Константинопольського Варфоломія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У листі директора президентської канцелярії Пеепа Яхіло міністру фінансів Марту Вирклаеву йдеться, що минулого року під час подання додаткового клопотання на поточний бюджетний рік у рамках бюджетного процесу, не було інформації про те, що цьогоріч очікується державний візит Макрона та візит патріарха Константинопольського Варфоломія.

"Зі зрозумілих причин відмова від таких візитів через обмеженість бюджету неможлива", – зазначається у листі.

Згодом представник канцелярії заявив, що візит Макрона найближчим часом не відбудеться.

"Станом на сьогодні можна сказати, що візит президента Франції найближчим часом не планується", – пояснила глава пресслужби президентської канцелярії Маріанн Судаков.

Наразі в Естонії розгорається конфлікт між президентською канцелярією та Міністерством фінансів. У травні директор канцелярії президента республіки Пееп Яхіло звернувся до міністра фінансів і попросив 360 тисяч євро додаткових грошей із резерву уряду.

За даними естонських ЗМІ, радник президента з внутрішніх питань Тоомас Сільдам нібито намагався вплинути на Мінфін з метою домогтися виділення додаткових коштів на президентську адміністрацію, пов'язуючи це з проголошенням ухвалених парламентом законів. Прохання канцелярії президента про виділення грошей задоволено не було.

Скандалом довкола фінансування канцелярії займається спецкомісія парламенту Естонії, але поки вона не надала жодних висновків.

На початку серпня президенту Естонії Алару Карісу довелось відкласти запланований на літо візит до Австралії через брак коштів у його канцелярії.

Варто нагадати, що 2 червня цього року президент Естонії здійснив візит до Києва.

А у квітні до України навідалась прем'єрка Естонії. Вона прибула до Житомира – регіону, на якому Естонія зосереджує свої зусилля з відновлення.