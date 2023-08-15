В канцелярии президента Эстонии говорят, что у них нет денег на визит Макрона

В канцелярии президента Эстонии Алара Кариса заявили, что попросили у правительства дополнительное финансирование из-за визитов президента Франции Эммануэля Макрона и патриарха Константинопольского Варфоломея.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В письме директора президентской канцелярии Пеепа Яхило министру финансов Марту Вирклаеву говорится, что в прошлом году при подаче дополнительного ходатайства на текущий бюджетный год в рамках бюджетного процесса не было информации о том, что в этом году ожидается государственный визит Макрона и визит патриарха Константинопольского Варфоломея.

"По понятным причинам отказ от таких визитов из-за ограниченности бюджета невозможен", – отмечается в письме.

Впоследствии представитель канцелярии заявил, что визит Макрона в ближайшее время не состоится.

"По состоянию на сегодня можно сказать, что визит президента Франции в ближайшее время не планируется", – пояснила глава пресс-службы президентской канцелярии Марианн Судаков.

Сейчас в Эстонии разгорается конфликт между президентской канцелярией и Министерством финансов. В мае директор канцелярии президента республики Пееп Яхило обратился к министру финансов и попросил 360 тысяч евро дополнительных денег из резерва правительства.

По данным эстонских СМИ, советник президента по внутренним вопросам Тоомас Сильдам якобы пытался повлиять на Минфин с целью добиться выделения дополнительных средств на президентскую администрацию, связывая это с провозглашением принятых парламентом законов. Просьба канцелярии президента о выделении денег не была удовлетворена.

Скандалом вокруг финансирования канцелярии занимается спецкомиссия парламента Эстонии, но пока она не предоставила никаких выводов.

В начале августа президенту Эстонии Алару Карису пришлось отложить запланированный на лето визит в Австралию из-за нехватки средств в его канцелярии.

Стоит напомнить, что 2 июня этого года президент Эстонии совершил визит в Киев.

А в апреле в Украину наведалась премьер-министр Эстонии. Она прибыла в Житомир – регион, на котором Эстония сосредотачивает свои усилия по восстановлению.