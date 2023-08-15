У Туреччині затримали ще одну особу у зв’язку з убивством посла Росії у 2016 році – ЗМІ

У Туреччині нібито затримали ще одну особу у зв’язку із вбивством посла Росії Андрєя Карлова, що сталося у 2016 році.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Hurriyet, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, це дружина поліцейського Мевлюта Алтинташа, який скоїв замах і якого застрелили на місці події.

Правоохоронці вичислили її місцеперебування та у неділю затримали.

Нагадаємо, напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова відбувся 19 грудня 2016 року під час виступу на відкритті виставки, організованої спільними зусиллями посольства Росії в Анкарі та муніципалітету столичного району Чанкая.

Турецька прокуратура говорить, що за вбивством стояла мережа опонента Ердогана, проповідника Фейтуллаха Гюлена, яка нібито прагнула погіршити відносини між Туреччиною і Росією. Очно та заочно у справі судили близько 30 осіб.

Гюлен заперечує причетність як до перевороту, так і до вбивства Карлова.