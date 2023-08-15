В Турции якобы задержали еще одного человека в связи с убийством посла России Андрея Карлова, которое произошло в 2016 году.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Hurriyet, пишет "Европейская правда".

По данным журналистов, это жена полицейского Мевлюта Алтинташа, который совершил покушение и которого застрелили на месте происшествия.

Правоохранители вычислили ее местонахождение и в воскресенье задержали.

Напомним, нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии выставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Турецкая прокуратура говорит, что за убийством стояла сеть оппонента Эрдогана, проповедника Фейтуллаха Гюлена, которая якобы стремилась ухудшить отношения между Турцией и Россией. Очно и заочно по делу судили около 30 человек.

Гюлен отрицает причастность как к перевороту, так и к убийству Карлова.