Rheinmetall підтвердив передачу Україні дронів нового покоління

Німецький концерн Rheinmetall підтвердив плани поставити в Україну найсучасніші розвідувальні безпілотники Luna NG.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує компанія на своєму сайті.

У повідомленні йдеться, що розвідувальний безпілотний літальний апарат нового покоління Luna NG з повітряною підтримкою ближнього радіуса дії незабаром почне діяти в Україні.

Зазначають, що концерн поставить системи українським Збройним силам від імені Німеччини протягом 2023 року.

"Пакет безпілотників" складається з наземної станції управління з кількома дронами, пускової катапульти та військових вантажівок.

Нова Luna від Rheinmetall – це нещодавно розроблена безпілотна система, яка перевершує попередню модель за всіма важливими експлуатаційними характеристиками. Крім використання як розвідувальної системи, дрони також можуть забезпечувати мережу LTE, перехоплювати або глушити зв'язок.

Безпілотники відіграють важливу роль у війні в Україні. Росія масово атакує військові та цивільні об'єкти за допомогою іранських дронів-камікадзе. Але розвідувальні дрони також важливі для військових операцій України. Оперативний досвід показує, що результати розвідки в режимі реального часу відіграють вирішальну роль у проведенні операцій.

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall планує поставити в Україну найсучасніші розвідувальні безпілотники.

Як повідомлялося, британська розвідка відзначає зростання ролі у російсько-українській війні морських дронів та допускає, що їх можуть використати проти найслабших точок у логістиці самої РФ морським шляхом.