У Болгарії вже ведуть слідство щодо громадян, затриманих у Британії за шпигунство

Прокуратура міста Софія ще з березня веде власне розслідування щодо трьох громадян Болгарії, затриманих у Великій Британії за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це відомство повідомило на своєму сайті, пише "Європейська правда".

Софійська міська прокуратура зазначила, що з березня 2023 року веде досудове розслідування "за ознаками злочину шпигунства, передбаченого главою першою Особливої частини Кримінального кодексу".

"Враховуючи характер досудового провадження та той факт, що воно містить інформацію з обмеженим доступом, на даному етапі не може бути надано жодних додаткових деталей", – додали там.

У прокуратурі лише вказали, що розслідування ведеться в координації із спецслужбою – Державним агентством національної безпеки Болгарії.

Раніше у вівторок стало відомо, що у Великій Британії ще в лютому були затримані троє громадян Болгарії за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Болгарів, які перебувають під вартою, звинувачують у володінні фальшивими документами, які використовувалися для "неправомірних намірів". Усі троє проживають у Великій Британії вже багато років, працювали на різних роботах і проживали в заміських будинках.