В Болгарии уже ведут следствие в отношении граждан, задержанных в Британии за шпионаж

Прокуратура города София еще с марта ведет собственное расследование в отношении трех граждан Болгарии, задержанных в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об этом ведомство сообщило на своем сайте, пишет "Европейская правда".

Софийская городская прокуратура отметила, что с марта 2023 года ведет досудебное расследование "по признакам преступления шпионажа, предусмотренного главой первой Особенной части Уголовного кодекса".

"Учитывая характер досудебного производства и тот факт, что оно содержит информацию с ограниченным доступом, на данном этапе не может быть предоставлено никаких дополнительных деталей", – добавили там.

В прокуратуре лишь указали, что расследование ведется в координации со спецслужбой – Государственным агентством национальной безопасности Болгарии.

Ранее во вторник стало известно, что в Великобритании еще в феврале были задержаны трое граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России.

Болгаров, которые находятся под стражей, обвиняют во владении фальшивыми документами, которые использовались для "неправомерных намерений". Все трое проживают в Великобритании уже много лет, работали на разных работах и проживали в загородных домах.