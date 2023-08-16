Майже 200 осіб попросили притулку на кордоні з Литвою, більшість – іракці та білоруси

Цього року Державна прикордонна служба Литви (VSAT) отримала 194 заяви про надання притулку.

Про це заявила речниця відомства Ліна Лаурінайтите-Грігіене, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Серед тих, хто попросив притулку на кордоні Литви – 40 іракців, 34 білоруси, 18 афганців, 17 росіян і 13 сирійців.

"Ці 194 (заяви) були подані на прикордонних пунктах пропуску або після нелегального перетину кордону", – сказала речниця литовської прикордонної служби.

За її словами, 28 заяв про надання притулку були подані людьми, які перетнули кордон нелегально.

"Переважна більшість з них були громадянами Білорусі, які незаконно в'їхали до Литви з гуманітарною метою як можливі жертви білоруського режиму", – сказала речниця.

У більшості випадків литовські прикордонники не приймають заяви про надання притулку від людей, які нелегально перетнули кордон, і повертають їх до Білорусі.

Наразі в литовському Центрі реєстрації іноземців перебувають 127 осіб, 62 з яких підпадають під обмеження на пересування.

Раніше повідомлялося, що у Литві 1164 білорусів та росіян визнали загрозою національній безпеці.

А в Латвії Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) у вересні надішле шістьом тисячам російських громадян листи з проханням покинути країну.