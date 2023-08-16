В этом году Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) получила 194 заявления о предоставлении убежища.

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Лина Лауринайтите-Григиене, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Среди тех, кто попросил убежища на границе Литвы – 40 иракцев, 34 белоруса, 18 афганцев, 17 россиян и 13 сирийцев.

"Эти 194 (заявления) были поданы на пограничных пунктах пропуска или после нелегального пересечения границы", – сказала пресс-секретарь литовской пограничной службы.

По ее словам, 28 заявлений о предоставлении убежища были поданы людьми, которые пересекли границу нелегально.

"Подавляющее большинство из них были гражданами Беларуси, которые незаконно въехали в Литву с гуманитарной целью как возможные жертвы белорусского режима", – сказала пресс-секретарь.

В большинстве случаев литовские пограничники не принимают заявления о предоставлении убежища от людей, которые нелегально пересекли границу, и возвращают их в Беларусь.

Сейчас в литовском Центре регистрации иностранцев находятся 127 человек, 62 из которых подпадают под ограничения на передвижение.

Ранее сообщалось, что в Литве 1164 белорусов и россиян признали угрозой национальной безопасности.

А в Латвии Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) в сентябре направит шести тысячам российских граждан письма с просьбой покинуть страну.