На заході Франції розбився літак, люди на борту загинули
На заході Франції у вівторок розбився легкомоторний літак з трьома людьми на борту, усі вони загинули.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
Інцидент з літаком RobinAircraft DR400 стався на території департаменту Атлантична Луара, адміністративним центром якого є Нант.
В аероклубі, з якого вирушив літак, розповіли, що пілотом був колишній журналіст France 2, 71-річний Жерар Леклерк, на борту перебували ще дві його знайомі. Серед них – дочка колишнього французького політика Рене Монорі, який у 1980-90-х роках був, серед іншого, міністром освіти та спікером Сенату.
Літак вилетів вранці 15 серпня з Лудена і мав прямувати до Боля, але зник з радарів через 30 хвилин в районі Сен-Назера. Місцева префектура почала пошукові операції і за кілька годин уламки літака знайшли у заболоченій місцевості із сильною течією. Дістати загиблих і затоплений літак того ж дня не вдалося через вкрай складні умови.
В аероклубі кажуть, що Леклерк був активним учасником аероклубу вже близько 20 років і літав регулярно.
Можливі причини загибелі літака поки невідомі.
Нагадаємо, наприкінці липня аварійно сів на воду і потонув легкомоторний літак біля елітного південного курорту Франції, тоді пілот і пасажири врятувалися.
У липні літак Cessna врізався в ангар під Варшавою, інцидент призвів до загибелі п’ятьох людей.