У понад 200 гмінах Польщі мешканців закликали економити воду

Адміністрації понад 200 гмін (громад) у Польщі закликали своїх мешканців економно використовувати воду, тому що ґрунтові води не встигають відновлюватися.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Причиною попереджень стала спекотна погода, що триватиме щонайменш до кінця тижня, та посуха у багатьох районах.

"Ситуація складна, тож знову закликаємо розумно використовувати воду і не використовувати її для поливання газонів і садів, наповнення басейнів, миття машин", – пише для своїх мешканців адміністрація громади Костанцин-Єзьорна.

Мешканцям пояснили, що наявні водні ресурси вичерпуються швидше, ніж встигають поповнюватися, тож для поливу і господарства краще збирати дощову воду, а воду з водогону використовувати для найважливіших потреб.

Нагадаємо, у Франції, Іспанії та Португалії заходи економії води почали запроваджувати ще навесні, готуючись до літньої спеки й посухи.

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