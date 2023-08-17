В более чем 200 гминах Польши жителей призвали экономить воду

Администрации более 200 гмин (общин) в Польше призвали своих жителей экономно использовать воду, потому что грунтовые воды не успевают восстанавливаться.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Причиной предупреждений стала жаркая погода, которая продлится как минимум до конца недели, и засуха во многих районах.

"Ситуация сложная, поэтому снова призываем разумно использовать воду и не использовать ее для полива газонов и садов, наполнения бассейнов, мойки машин", – пишет для своих жителей администрация общины Костанцин-Езерна.

Жителям объяснили, что имеющиеся водные ресурсы исчерпываются быстрее, чем успевают пополняться, поэтому для полива и хозяйственных нужд лучше собирать дождевую воду, а воду из водопровода использовать для более важных потребностей.

Напомним, во Франции, Испании и Португалии меры экономии воды начали вводить еще весной, готовясь к летней жаре и засухе.

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