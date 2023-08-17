У Литві зафіксували рекордну спеку

У Литві напередодні зафіксували температурний рекорд, коли стовпчики термометрів піднялись вище 34 градусів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi з посиланням на дані Литовської гідрометеорологічної служби.

Температуру повітря 34,2 градуса зафіксували у містах Алітус, Бірштонас та Калварія.

Попередній рекорд був зафіксований у Литві у 2010 році. Тоді повітря в місті Утена прогрілося до 34 градусів.

За даними синоптиків, спека у Литві збережеться найближчими днями.

Нагадаємо, через сильну спеку у Литві затримується доставка велетенського реактора, який везуть для заводу Orlen Lietuva з порту Клайпеди.

Температурний рекорд також зафіксували у сусідній Латвії: в середу вдень стовпчик термометра сягнув позначки +33,7 градуса за Цельсієм. Попередній рекорд тримався 84 роки.