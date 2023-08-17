В Литве зафиксировали рекордную жару

В Литве накануне зафиксировали температурный рекорд, когда столбики термометров поднялись выше 34 градусов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные Литовской гидрометеорологической службы.

Температуру воздуха 34,2 градуса зафиксировали в городах Алитус, Бирштонас и Калвария.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в Литве в 2010 году. Тогда воздух в городе Утена прогрелся до 34 градусов.

По данным синоптиков, жара в Литве сохранится в ближайшие дни.

Напомним, из-за сильной жары в Литве задерживается доставка огромного реактора, который везут для завода Orlen Lietuva из порта Клайпеды.

Температурный рекорд также зафиксировали в соседней Латвии: в среду днем столбик термометра достиг отметки +33,7 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд держался 84 года.