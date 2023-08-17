Лесной пожар на испанском Тенерифе расширился в пять раз

На испанском острове Тенерифе, входящем в Канарские острова, площадь лесного пожара увеличилась до 1800 гектаров, пламя еще не взяли под контроль.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Ранее сообщали о 300 гектарах пострадавшей территории, теперь площадь пожара увеличилась до 1800 гектаров, а его периметр составляет 22 километра.

Региональный президент Канарских островов Фернандо Клафихо рассказал, что огонь не контролируется. "Пожар очень сильный, и это сложная местность", – отметил он.

🔴 Los equipos #EIRIF junto a medios de @CabildoTenerife se encuentran en el cruce de la carretera de la Esperanza TF-24 y la carretera Los Loros TF-523 realizando maniobras de fuego técnico (📍https://t.co/cP8nIiEc5t ) #IFArafoCandelaria pic.twitter.com/ix1HQg3OkM — EIRIF (@EIRIFGobCan) August 16, 2023

Из-за угрозы остаются в эвакуации жители нескольких сел, перекрыты две дороги. В течение ночи на месте работали около 200 пожарных.

Жителям приближенных к пожару районов советуют не открывать окна, не выходить из дома без необходимости и отложить спортивные занятия, а на улице использовать респиратор FPP2 и защищать глаза.

Ранее этим летом пожары были на островах Гран-Канария и Ла-Пальма, входящих в Канарский архипелаг.