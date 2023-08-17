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Лесной пожар на испанском Тенерифе расширился в пять раз

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Четверг, 17 августа 2023, 11:29

На испанском острове Тенерифе, входящем в Канарские острова, площадь лесного пожара увеличилась до 1800 гектаров, пламя еще не взяли под контроль.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Ранее сообщали о 300 гектарах пострадавшей территории, теперь площадь пожара увеличилась до 1800 гектаров, а его периметр составляет 22 километра.

 

Региональный президент Канарских островов Фернандо Клафихо рассказал, что огонь не контролируется. "Пожар очень сильный, и это сложная местность", – отметил он.

Из-за угрозы остаются в эвакуации жители нескольких сел, перекрыты две дороги. В течение ночи на месте работали около 200 пожарных.

Жителям приближенных к пожару районов советуют не открывать окна, не выходить из дома без необходимости и отложить спортивные занятия, а на улице использовать респиратор FPP2 и защищать глаза.

Ранее этим летом пожары были на островах Гран-Канария и Ла-Пальма, входящих в Канарский архипелаг.

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