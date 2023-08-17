Одна з вимог ЄС зустріла спротив у парламенті – віцеспікер

Серед умов, які має виконати Україна для початку переговорів про вступ до ЄС, є такі, що зустріли спротив у Верховній Раді.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це сказав віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС".

"Безумовно, далеко не всі реформи, яких вимагає від нас ЄС, будуть зустрічати повну підтримку у Верховній Раді. Хоча не думаю, що з якогось питання буде повний спротив, втім, будуть такі, де буде непроста дискусія", – заявив він.

Як приклад він згадав питання зняття заборони на експорт необробленої деревини.

За словами віцеспікера, непроста дискусія у Раді зараз відбувається навколо одного законопроєкту, що входить у пакет "домашньої роботи", яку Київ має виконати до кінця року.

Втім, Корнієнко не став уточнювати, про який саме законопроєкт йдеться.

"Будемо у постійній дискусії з ЄС. Будуть питання, де ми відкриті, є ті, де ми будемо захищати економіку",- зазначив Олександр Корнієнко.

Як повідомлялося, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Детальніше у матеріалі: Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році