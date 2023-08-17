Среди условий, которые должна выполнить Украина для начала переговоров о вступлении в ЕС, есть такие, которые встретили сопротивление в Верховной Раде.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сказал вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко на конференции "Как выглядит путь Украины к ЕС".

"Безусловно, далеко не все реформы, которых требует от нас ЕС, будут встречать полную поддержку в Верховной Раде. Хотя не думаю, что по какому-то вопросу будет полное сопротивление, но, будут такие, где будет непростая дискуссия", – заявил он.

В качестве примера он упомянул вопрос снятия запрета на экспорт необработанной древесины.

По словам вице-спикера, непростая дискуссия в Раде сейчас происходит вокруг одного законопроекта, входящего в пакет "домашней работы", которую Киев должен выполнить до конца года.

Впрочем, Корниенко не стал уточнять, о каком именно законопроекте идет речь.

"Будем в постоянной дискуссии с ЕС. Будут вопросы, где мы открыты, есть те, где мы будем защищать экономику", – отметил Александр Корниенко.

Как сообщалось, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Как говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и ставит целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

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