В уряді розповіли, які проєкти в інфраструктурі фінансуються завдяки ЄС 

Кошти Європейського інвестиційного банку, що надаються під гарантії Брюсселя, складають близько половини міжнародного фінансування на українські інфраструктурні проєкти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС".

"Приблизно 85% інфраструктурних проєктів зараз реалізуються з міжнародного фінансування, з яких приблизно половина – це кошти Європейського інвестиційного банку, що надаються під гарантії Єврокомісії. Тобто ЄС вже залучений до процесу відновлення України", – зазначив міністр.

За його словами, логістика є однією з ключових проблем для розвитку української економіки.

"Десь це проблема номер один, яка гальмує розвиток, для якихось галузей – трохи менше", – сказав Кубраков.

Міністр розповів, що зараз акцент роблять на міжкордонній інфраструктурі.

"Ми вже відкрили два нових пункти перетину кордону з Румунією, ще плануємо два з Румунією, а також із Польщею. Також додано смугу на "Краковці". Всі ці роботи реалізуються за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку", – зазначив Олександр Кубраков.

Серед інших ініціатив міністр назвав відновлення вантажного судноплавства Дунаєм.

"Тут ми відчуваємо підтримку Румунії, яку неможливо було уявити ще років 20 тому", – заявив він.

Нагадаємо, раніше цього літа Україна долучилась до програми ЄС із розбудови інфраструктури у кількох сферах, щоб покращувати сполучення України з її сусідами з ЄС.

Також влітку Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць.

15 серпня уряд схвалив домовленість з Румунією про відкриття ще одного пункту перетину кордону над річкою Тиса.