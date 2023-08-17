В правительстве рассказали, какие проекты в инфраструктуре финансируются благодаря ЕС

Средства Европейского инвестиционного банка, предоставляемые под гарантии Брюсселя, составляют около половины международного финансирования на украинские инфраструктурные проекты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков во время конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС".

"Примерно 85% инфраструктурных проектов сейчас реализуются из международного финансирования, из которых примерно половина – это средства Европейского инвестиционного банка, предоставляемые под гарантии Еврокомиссии. То есть, ЕС уже вовлечен в процесс восстановления Украины", – отметил министр.

По его словам, логистика – одна из ключевых проблем для развития украинской экономики.

"Где-то это проблема номер один, которая тормозит развитие, для каких-то отраслей – чуть меньше", – сказал Кубраков.

Министр рассказал, что сейчас акцент делают на межграничной инфраструктуре.

"Мы уже открыли два новых пункта пересечения границы с Румынией, еще планируем два с Румынией, а также с Польшей. Также добавлена полоса на "Краковце". Все эти работы реализуются при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка", – отметил Александр Кубраков.

Среди других инициатив министр назвал восстановление грузового судоходства по Дунаю.

"Здесь мы чувствуем поддержку Румынии, которую невозможно было представить еще лет 20 назад", – заявил он.

Напомним, ранее этим летом Украина присоединилась к программе ЕС по развитию инфраструктуры в нескольких сферах, чтобы улучшать сообщение Украины с ее соседями из ЕС.

Также летом Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр на украинско-молдовской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.

15 августа правительство одобрило договоренность с Румынией об открытии еще одного пункта пересечения границы над рекой Тиса.