Хорватія заборонила в’їзд просербському журналісту за російську пропаганду

Голова асоціації журналістів Республіки Сербської Даніель Сімич, відомий у Боснії та Герцеговині поширенням російської пропаганди та запереченням геноциду в Сребрениці, заявив про своє затримання хорватською поліцією та вручення йому рішення про заборону в’їзду до країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Index.hr.

За словами журналіста, його понад три години тримали на кордоні з Хорватією "без пояснень", після чого з ним поговорили люди "з хорватської розвідки".

"Взагалі їх цікавило, звідки я родом і як опинився на Донбасі. Коли я вперше приїхав, з ким контактував", – розповів Сімич.

Він висловив переконання, що "причиною переслідувань і незаконного затримання є виключно (його) воєнні репортажі з Донбасу та інші політичні погляди".

Пропагандист додав, що в отриманому рішенні не вказано, чи заборонено йому назавжди в’їзд до Хорватії.

Сімич заперечував геноцид у Сребрениці та воєнні злочини сербів під час війни у Боснії та Герцеговині. Також у своїх репортажах з війни в Україні він неодноразово стверджував, що у 2014 році в Києві відбувся "військовий переворот проти демократично обраного уряду".

Раніше повідомлялося, що у Литві Вільнюський університет розриває контракт з російським професором Андрєєм Десницьким, який заперечував, що країни Балтії були окуповані Радянським Союзом.

Перед цим Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення закрити доступ до трьох російських сайтів.