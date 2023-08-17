Хорватия запретила въезд просербскому журналисту за российскую пропаганду

Председатель ассоциации журналистов Республики Сербской Даниэль Симич, известный в Боснии и Герцеговине распространением российской пропаганды и отрицанием геноцида в Сребренице, заявил о своем задержании хорватской полицией и вручении ему решения о запрете въезда в страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Index.hr.

По словам журналиста, его более трех часов держали на границе с Хорватией "без объяснений", после чего с ним поговорили люди "из хорватской разведки".

"Вообще их интересовало, откуда я родом и как оказался на Донбассе. Когда я впервые приехал, с кем контактировал", – рассказал Симич.

Он выразил убеждение, что "причиной преследований и незаконного задержания являются исключительно (его) военные репортажи с Донбасса и другие политические взгляды".

Пропагандист добавил, что в полученном решении не указано, запрещен ли ему навсегда въезд в Хорватию.

Симич отрицал геноцид в Сребренице и военные преступления сербов во время войны в Боснии и Герцеговине. Также в своих репортажах с войны в Украине он неоднократно утверждал, что в 2014 году в Киеве произошел "военный переворот против демократически избранного правительства".

Ранее сообщалось, что в Литве Вильнюсский университет разрывает контракт с российским профессором Андреем Десницким, который отрицал, что страны Балтии были оккупированы Советским Союзом.

Перед этим Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение закрыть доступ к трем российским сайтам.