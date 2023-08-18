Зеленський підписав закон про відбір суддів до КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни процедури відбору суддів Конституційного суду, потрібний для виконання умов Єврокомісії на шляху України до членства в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський оголосив у вечірньому зверненні.

"Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз", – повідомив він.

Як відомо, реформа системи відбору суддів Конституційного суду є одним із семи критеріїв Єврокомісії, виконання якого є необхідним для подальшого зближення України з ЄС.

Законодавство для прозорого відбору суддів КСУ згадали у своїх рекомендаціях і посли країн G7.

Верховна Рада ухвалила закон в першому читанні у червні, а в другому – наприкінці липня, з нормою, яка посилює роль міжнародних експертів у відборі суддів.

Венеційська комісія у своїй оцінці законопроєкту №9322 висловила жаль, що її рекомендація щодо включення сьомого члена до складу Дорадчої групи експертів не була виконана. Однак "Венеційка" привітала "значні покращення", запропоновані у відповідь на її ключові рекомендації.

Читайте також: Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році