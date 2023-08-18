Зеленский подписал закон об отборе судей в КСУ, нужный для переговоров о вступлении в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда, необходимый для выполнения условий Еврокомиссии на пути Украины к членству в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский объявил в вечернем обращении.

"Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Открытие переговоров – уже в этом году. Закон, который гарантирует прозрачный, профессиональный и добропорядочный отбор судей Конституционного суда. Наше государство – еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз", – сообщил он.

Как известно, реформа системы отбора судей Конституционного суда является одним из семи критериев Еврокомиссии, выполнение которого необходимо для дальнейшего сближения Украины с ЕС.

Законодательство для прозрачного отбора судей КСУ упомянули в своих рекомендациях и послы стран G7.

Верховная Рада приняла закон в первом чтении в июне, а во втором – в конце июля, с нормой, которая усиливает роль международных экспертов в отборе судей.

Венецианская комиссия в своей оценке законопроекта №9322 выразила сожаление, что ее рекомендация о включении седьмого члена в состав Консультативной группы экспертов не была выполнена. Однако "Венецианка" приветствовала "значительные улучшения", предложенные в ответ на ее ключевые рекомендации.

Читайте также: Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году