У Німеччині зберегли вирок політику АдН за паралелі між ковід-заборонами і переслідуванням євреїв

Апеляційний суд у Німеччині підтвердив вирок колишньому депутату Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), який провів паралелі між заходами для боротьби з пандемією коронавірусу і переслідуванням євреїв нацистською Німеччиною.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Політик Флоріан Єгер під час пандемії опублікував у своєму Facebook ролик, у якому провів паралелі між заходами для протидії епідемії коронавірусу і свавіллям нацистської Німеччини щодо єврейського населення.

Як і суд першої інстанції, суд другої інстанції побачив у ролику ознаки підбурювання до ненависті.

Єгеру підтвердили штраф у розмірі 90 денних ставок, хоча й зменшили денну ставку з 60 до 30 євро з огляду на фінансове становище відповідача.

Нагадаємо, покарання за подібні порівняння отримали й інші політики у Європі.

Так, британського депутата-консерватора позбавили партійної посади за порівняння вакцинації проти коронавірусу з Голокостом.

Правому депутату з Нідерландів судовим рішенням наказали видалити пости в соцмережах, у яких він порівняв жорсткіші коронавірусні обмеження для нещеплених з репресіями нацистів щодо євреїв.

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