В Германии подтвердили приговор ультраправому политику за параллели между ковид-запретами и преследованием евреев

Апелляционный суд в Германии подтвердил приговор бывшему депутату Бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), который провел параллели между мерами по борьбе с пандемией коронавируса и преследованием евреев нацистской Германией.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Политик Флориан Егер во время пандемии опубликовал в своем Facebook ролик, в котором провел параллели между мерами по противодействию эпидемии коронавируса и произволом нацистской Германии в отношении еврейского населения.

Как и суд первой инстанции, суд второй инстанции увидел в ролике признаки подстрекательства к ненависти.

Егеру подтвердили штраф в размере 90 дневных ставок, хотя и уменьшили дневную ставку с 60 до 30 евро, учитывая финансовое положение ответчика.

Напомним, наказание за подобные сравнения получили и другие политики в Европе.

Так, британского депутата-консерватора лишили партийной должности за сравнение вакцинации против коронавируса с Холокостом.

Правому депутату из Нидерландов судебным решением приказали удалить посты в соцсетях, в которых он сравнил жесткие коронавирусные ограничения для непривитых с репрессиями нацистов в отношении евреев.

Читайте также: Ультраправая угроза: что стоит за скачком популярности "друзей Путина" в Германии.