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Принцесса Испании начинает трехлетнюю военную подготовку

Пятница, 18 августа 2023, 21:11

17-летняя принцесса Испании Леонор в четверг начала трехлетнюю военную подготовку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Минобороны страны, сообщает DPA.

Как отмечает ведомство, представительница монаршей семьи пройдет подготовку во всех трех видах вооруженных сил: армия, флот и военно-воздушные силы.

Принцесса Леонор откажется от ежемесячной зарплаты в размере 400 евро, на которую она имеет право, уточнили в Минобороны Испании.

Как призналась журналистам сама принцесса, когда прибыла в военную академию в Сарагосе, что на северо-востоке страны, она имела "большое желание" начать этот новый этап своей жизни, но также "немного нервничала".

 
Reuters

Представительницу монаршей семьи сопровождали родители, король Фелипе VI и королева Летиция, а также ее 16-летняя сестра София. Сам монарх, который прошел военную подготовку в 1985-1988 годах, заявил дочери, что та "должна немного нервничать".

Военная подготовка среди членов королевской семьи Испании является обычным делом, не в последнюю очередь из-за того, что король или королева также являются верховными главнокомандующими вооруженных сил.

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Испания