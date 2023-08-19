Норвежский террорист Брейвик снова жалуется на тюрьму

44-летний норвежец Андерс Брейвик, причастный к крупнейшему теракту в истории Норвегии, подал жалобу на условия содержания в тюрьме и ходатайствует об условно-досрочном освобождении.

Об этом агентству Reuters сообщил его адвокат Ойстейн Сторрвик, пишет "Европейская правда".

Как пояснил Сторрвик, Брейвик решил подать в суд, поскольку уже 11 лет "находится в крайней изоляции" и может общаться только с тюремными надзирателями.

"В прошлом году его перевели в новую тюрьму, и мы надеялись, что там будут лучшие условия и он сможет встречаться с другими людьми", – добавил адвокат.

Он ожидает, что окружной суд Осло рассмотрит иск Брейвика весной 2024 года.

В 2011 году Андерс Брейвик взорвал автомобиль со взрывчаткой возле кабинета премьер-министра в Осло, убив восемь человек, после чего поехал на остров Утойя и застрелил 69 человек в молодежном лагере Лейбористской партии.

В 2012 году мужчину признали виновным в терроризме и назначили максимальный срок наказания в Норвегии – 21 год, который можно продлить на неопределенный срок. Однако он имеет право требовать условно-досрочного освобождения после первых 10 лет своего срока.

Брейвик имеет право подать заявление об освобождении через год после каждого отказа. Последний раз, в феврале 2022 года, норвежский суд отклонил ходатайство террориста о досрочном освобождении.